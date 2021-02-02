Дубінський. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n149813-dolu-dubinskogo-u-partiyi-vyrishat-nayblyjchym-chasom-nardep.html

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Олександр Дубінський, народний депутат, якого виключили з парламентської фракції «Слуги народу» у Верховній Раді, може також позбавитися членства у партії. Наразі він залишається керівником осередку партії «Слуга народу» у Київській області

Питання членства в партії повинні розглянути найближчим часом. Про це заявила народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

За її словами, найближчим часом відбуватимуться збори членів партії. Однак, навіть у разі виключення Дубінського, монобільшість не похитнеться, вважає Верещук.

Інші члени фракції «Слуга народу» продовжать працювати, і не вийдуть із провладної фракції через Дубінського, — заявила нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції «Слуга народу». За виключення Дубінського віддали голоси понад 70% нардепів. Виключення Дубінського з фракції пов’язане з накладенням на нього санкції у США через так звані «плівки Деркача» та втручання у політику США.