Запустить на орбиту собственный спутник планируют у Зеленского

Зеленский. Фото: Бахмут

https://racurs.ua/n149812-zapustit-na-orbitu-sobstvennyy-sputnik-planiruut-u-zelenskogo.html

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Украинский спутник планируют запустить в космос до конца года. Президент Владимир Зеленский поручил вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли, чтобы «сэкономить бюджетные средства».

В правительстве планируют завершить запуск до конца 2021 года — года 30-летия Независимости Украины. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Сообщается, что для запуска на орбиту будут использовать спутник «Сич 2−30 (2−1)», который разрабатывают в государственном конструкторском бюро «Южный». Этот аппарат используется для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

У Зеленского заявляют, что запустить спутник до конца года «вполне реально» в том случае, если запуск будет насущной необходимостью, а работы будут вестись эффективно.

Наличие подобных космических аппаратов не только поспособствует решению широкого спектра задач как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом, — отметил министр.



Также Уруский заявил, что будет способствовать выводу на орбиту спутника PolyITAN-3, который создали в Национальном техническом университете «КПИ». Этот спутник может делать фото и передавать их на Землю. С помощью PolyITAN-3 ученые смогут прогнозировать землетрясения и исследовать ионосферу. Первый спутник PolyITAN-1 запустили на околоземную орбиту в июне 2014 года, а второй — PolyITAN-2-SAU — в 2017 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский поручил чиновникам построить в Украине ракету легкого класса для освоения космоса. Ее должны построить до конца каденции президента