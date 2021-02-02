Запустити на орбіту власний супутник планують у Зеленського

Зеленський. Фото: Бахмут

https://racurs.ua/ua/n149812-zapustyty-na-orbitu-vlasnyy-suputnyk-do-kincya-roku-planuut-u-zelenskogo.html

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Український супутник планують запустити у космос до кінця року. Президент Володимир Зеленський доручив вивести на орбіту власний супутник дистанційного зондування Землі, щоб «зекономити державні кошти».

В уряді планують завершити запуск до кінця 2021 року — року 30-річчя Незалежності України. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що для запуску на орбіту використовуватимуть супутник «Січ 2−30 (2−1)», який розробляють у державному конструкторському бюро «Південний». Цей засію використовується для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому та інфрачервоному діапазонах, а також для моніторингу параметрів магнітосфери планети.

У Зеленського заявляють, що запустити супутник до кінця року «цілком реально» у тому випадку, якщо запуск буде нагальною необхідністю, а роботи будуть вестися ефективно.

Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню цілого спектра завдань як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном, — зазначив міністр.



Також Уруський заявив, що буде сприяти виведенню на орбіту супутника PolyITAN-3, який створили у Національному технічному університеті «КПІ». Цей супутник може робити фото й передавати їх на Землю. За допомогою PolyITAN-3 вчені зможуть прогнозувати землетруси та досліджувати іоносферу. Перший супутник PolyITAN-1 запустили на навколоземну орбіту у червні 2014 року, а другий — PolyITAN-2-SAU — у 2017 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський доручив чиновникам збудувати в Україні ракету легкого класу для освоєння космосу. Її мають збудувати до кінця каденції президента