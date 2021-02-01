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2 лютого відзначають День бабака. Фото: Istock
2 лютого відзначають День бабака — традиції святаhttps://racurs.ua/ua/n149811-2-lutogo-vidznachaut-den-babaka-tradyciyi-svyata.htmlРакурс
День бабака — традиційне народне свято в США і Канаді, яке відзначається щорічно 2 лютого. Однак традиції цього свята зустрічаються у культурах різних європейських країн, у тому числі і в Україні.
У цей день люди складають прогноз погоди за поведінкою звірятка, та намагаються здогадатися, коли прийде весна. Ця традиція зародилася понад 130 років тому. Так, у 1886 році в штаті Пенсільванія вперше розбудили сплячого взимку бабака, змусивши його зробити прогноз погоди. Святкування прижилося, і перетворилося на народне свято, а Пенсільванія стала місцем, куди 2 лютого стікаються натовпи туристів.
Найперший і найбільш знаменитий офіційний бабак-метеоролог Філ мешкає в містечку Панксатоні на Індичій Гірці (штат Пенсільванія). Вважається, що Філ робить прогнози з 1886 року, хоча жити тварини в неволі можуть не більш як 10−15 років. Члени Клубу бабака стверджують, що секрет його довголіття у спеціальному еліксирі.
У наші дні загалом налічується семеро найбільш відомих у світі бабаків-метеорологів: Філ, Віллі, Чак, Сем, Біллі, Джиммі та Генерал Лі. Цікаво, що про День бабака в усьому світі дізналися після виходу в 1993 році однойменного фільму з Біллом Мюрреєм у головній ролі. У кінострічці події відбуваються в місті Панксатоні 2 лютого під час святкування Дня бабака.
Відповідно до українських традицій бабак прокидався від зимової сплячки на свято Явдохи (14 березня). Він виходить на світ, свище три рази, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення. Отож люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.
В Україні діяли два бабаки-метеорологи — слобожанський Тимко, що живе у Харкові та галицька бабачиха Маруся. Попри випадковість прогнозів бабаків-метеорологів, популярність цього свята з кожним роком зростає.
У цей день відбулося:
- 1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;
- 1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;
- 1823 — у Венеції відбулася прем'єра опери Россіні «Семираміда»;
- 1841 — перша згадка про «День Бабака»;
- 1852 — у Парижі відбулася прем'єра «Дами з камеліями» Александра Дюма (сина);
- 1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен;
- 1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу;
- 1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи;
- 1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс»;
- 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин);
- 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;
- 1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом;
- 1945 — диверсійно-розвідувальна група УПА висадила в повітря блокпост залізничної станції «Тисменищани» та каркас дерев’яного мосту на ділянці Калуш — Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв’язку;
- 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.
У цей день народилися:
- 1802 — Йосиф Богдан Залеський, польський поет українсько-молдовського походження, родом з Київщини. Засновник «української школи» в польській літературі;
- 1812 — Євген Гребінка, український поет («Малоросійські приказки», «Човен», «Українська мелодія», «Очи черные») та прозаїк («Записки студента», «Петербурзька сторона», «Фактор»);
- 1829 — Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного «Життя тварин»;
- 1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею (загинув під час катастрофи «Титаніка»);
- 1863 — Тимотей Бордуляк, український письменник;
- 1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець «потоку свідомості»;
- 1885 — Альдо Палацескі, італійський письменник;
- 1896 — Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор «ефекту глибини» (з використанням дзеркал на сцені);
- 1901 — Валер’ян Підмогильний, український письменник, перекладач (загинув у сталінських таборах);
- 1929 — Віра Хитілова, чеський кінорежисер, авангардист і піонер чеського кінематографа;
- 1941 — Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту «Rolling Stones»;
- 1942 — Бо Гопкінс, американський кіноактор (телесеріал «Династія»);
- 1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка («Ангели Чарлі»).
- 1944 — Олександр Мороз, український політик;
- 1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська співачка.
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