2 лютого відзначають День бабака. Фото: Istock

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День бабака — традиційне народне свято в США і Канаді, яке відзначається щорічно 2 лютого. Однак традиції цього свята зустрічаються у культурах різних європейських країн, у тому числі і в Україні.

У цей день люди складають прогноз погоди за поведінкою звірятка, та намагаються здогадатися, коли прийде весна. Ця традиція зародилася понад 130 років тому. Так, у 1886 році в штаті Пенсільванія вперше розбудили сплячого взимку бабака, змусивши його зробити прогноз погоди. Святкування прижилося, і перетворилося на народне свято, а Пенсільванія стала місцем, куди 2 лютого стікаються натовпи туристів.

Найперший і найбільш знаменитий офіційний бабак-метеоролог Філ мешкає в містечку Панксатоні на Індичій Гірці (штат Пенсільванія). Вважається, що Філ робить прогнози з 1886 року, хоча жити тварини в неволі можуть не більш як 10−15 років. Члени Клубу бабака стверджують, що секрет його довголіття у спеціальному еліксирі.

У наші дні загалом налічується семеро найбільш відомих у світі бабаків-метеорологів: Філ, Віллі, Чак, Сем, Біллі, Джиммі та Генерал Лі. Цікаво, що про День бабака в усьому світі дізналися після виходу в 1993 році однойменного фільму з Біллом Мюрреєм у головній ролі. У кінострічці події відбуваються в місті Панксатоні 2 лютого під час святкування Дня бабака.

Відповідно до українських традицій бабак прокидався від зимової сплячки на свято Явдохи (14 березня). Він виходить на світ, свище три рази, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення. Отож люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.

В Україні діяли два бабаки-метеорологи — слобожанський Тимко, що живе у Харкові та галицька бабачиха Маруся. Попри випадковість прогнозів бабаків-метеорологів, популярність цього свята з кожним роком зростає.

У цей день відбулося:

1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця «Божественної комедії»;

1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини;

1823 — у Венеції відбулася прем'єра опери Россіні «Семираміда»;

1841 — перша згадка про «День Бабака»;

1852 — у Парижі відбулася прем'єра «Дами з камеліями» Александра Дюма (сина);

1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен;

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу;

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи;

1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс»;

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин);

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри;

1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом;

1945 — диверсійно-розвідувальна група УПА висадила в повітря блокпост залізничної станції «Тисменищани» та каркас дерев’яного мосту на ділянці Калуш — Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв’язку;

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.

У цей день народилися: