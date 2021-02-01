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День сурка. Фото: Istock
2 февраля отмечают День сурка — традиции праздникаhttps://racurs.ua/n149811-2-fevralya-otmechaut-den-surka-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Однако традиции этого праздника встречаются в культурах разных европейских стран, в том числе и в Украине.
В этот день люди составляют прогноз погоды основываясь на поведении животного, и пытаются догадаться, когда придет весна. Эта традиция зародилась более 130 лет тому назад. Так, в 1886 году в штате Пенсильвания впервые разбудили спящего зимой сурка, заставив его сделать прогноз погоды. Празднование прижилось, и превратилось в народный праздник, а Пенсильвания стала местом, куда 2 февраля стекаются толпы туристов.
Самый первый и самый знаменитый официальный сурок-метеоролог Фил живет в городке Панксатони на Индюшачьей Горке (штат Пенсильвания). Считается, что Фил делает прогнозы с 1886 года, хотя жить животные в неволе могут не более 10−15 лет. Члены Клуба сурка утверждают, что секрет его долголетия в специальном эликсире.
В наши дни в целом насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Фил, Вилли, Чак, Сэм, Билли, Джимми и Генерал Ли. Интересно, что о Дне сурка во всем мире узнали после выхода в 1993 году одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли. В киноленте события происходят в городе Панксатони 2 февраля во время празднования Дня сурка.
Согласно украинским традициям сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии (14 марта). Он выходит на свет, свищет три раза, а потом снова ложится на другой бок, и так спит до Благовещения. Поэтому люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать тот свист.
В Украине существуют два сурка-метеоролога — слободской Тимка, который живет в Харькове, и галицкая бабачиха Маруся. Несмотря на недостоверность прогнозов сурков-метеорологов, популярность этого праздника с каждым годом растет.
В этот день произошло:
- 1274 — во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»;
- 1536 — на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;
- 1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини «Семирамида»;
- 1841 — первое упоминание о «Дне Сурка»;
- 1852 — в Париже состоялась премьера «Дамы с камелиями» Александра Дюма (сына);
- 1863 — Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен;
- 1870 — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть;
- 1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом со статуи Свободы;
- 1922 — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»;
- 1935 — впервые в судебной практике использовано детектор лжи (Портедж, Висконсин);
- 1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
- 1943 — завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом;
- 1945 — диверсионно-разведывательная группа УПА взорвала блокпост железнодорожной станции «Тисменищаны» и каркас деревянного моста на участке Калуш — Рожнятов, Станиславской области. Повреждены линии связи;
- 1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.
В этот день родились:
- 1802 — Иосиф Богдан Залесский, польский поэт украинского-молдавского происхождения, родом из Киевской области. Основатель «украинской школы» в польской литературе;
- 1812 — Евгений Гребенка, украинский поэт («Малороссийские поговорки», «Лодка», «Украинская мелодия», «Очи черные») и прозаик («Записки студента», «Петербургская сторона», «Фактор»);
- 1829 — Альфред Брем, немецкий зоолог, автор многотомного «Жизнь животных»;
- 1861 — Соломон Гуггенхайм, основатель музея (погиб во время крушения «Титаника»);
- 1863 — Тимофей Бордуляк, украинский писатель;
- 1882 — Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель «потока сознания»;
- 1885 — Альдо Палацески, итальянский писатель;
- 1896 — Аннабель Кортни Вудсворд, длительное время главный балетмейстер на Бродвее, автор «эффекта глубины» (с использованием зеркал на сцене)
- 1901 — Валерьян Пидмогильный, украинский писатель, переводчик (погиб в сталинских лагерях)
- 1929 — Вера Хитиловой, чешский кинорежиссер, авангардист и пионер чешского кинематографа;
- 1941 — Чарли Уоттс, перкуссионист рок-группы «Rolling Stones»;
- 1942 — Потому что Хопкинс, американский киноактер (телесериал «Династия»);
- 1946 — Ферра Фосет, американская киноактриса («Ангелы Чарли»).
- 1944 — Александр Мороз, украинский политик;
- 1977 — Шакира Риппол, колумбийская певица.
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