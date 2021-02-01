День сурка. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149811-2-fevralya-otmechaut-den-surka-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Однако традиции этого праздника встречаются в культурах разных европейских стран, в том числе и в Украине.

В этот день люди составляют прогноз погоды основываясь на поведении животного, и пытаются догадаться, когда придет весна. Эта традиция зародилась более 130 лет тому назад. Так, в 1886 году в штате Пенсильвания впервые разбудили спящего зимой сурка, заставив его сделать прогноз погоды. Празднование прижилось, и превратилось в народный праздник, а Пенсильвания стала местом, куда 2 февраля стекаются толпы туристов.

Самый первый и самый знаменитый официальный сурок-метеоролог Фил живет в городке Панксатони на Индюшачьей Горке (штат Пенсильвания). Считается, что Фил делает прогнозы с 1886 года, хотя жить животные в неволе могут не более 10−15 лет. Члены Клуба сурка утверждают, что секрет его долголетия в специальном эликсире.

В наши дни в целом насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Фил, Вилли, Чак, Сэм, Билли, Джимми и Генерал Ли. Интересно, что о Дне сурка во всем мире узнали после выхода в 1993 году одноименного фильма с Биллом Мюрреем в главной роли. В киноленте события происходят в городе Панксатони 2 февраля во время празднования Дня сурка.

Согласно украинским традициям сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии (14 марта). Он выходит на свет, свищет три раза, а потом снова ложится на другой бок, и так спит до Благовещения. Поэтому люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать тот свист.

В Украине существуют два сурка-метеоролога — слободской Тимка, который живет в Харькове, и галицкая бабачиха Маруся. Несмотря на недостоверность прогнозов сурков-метеорологов, популярность этого праздника с каждым годом растет.

В этот день произошло:

1274 — во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»;

1536 — на западном берегу реки Ла-Плата испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;

1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини «Семирамида»;

1841 — первое упоминание о «Дне Сурка»;

1852 — в Париже состоялась премьера «Дамы с камелиями» Александра Дюма (сына);

1863 — Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен;

1870 — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть;

1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом со статуи Свободы;

1922 — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»;

1935 — впервые в судебной практике использовано детектор лжи (Портедж, Висконсин);

1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;

1943 — завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом;

1945 — диверсионно-разведывательная группа УПА взорвала блокпост железнодорожной станции «Тисменищаны» и каркас деревянного моста на участке Калуш — Рожнятов, Станиславской области. Повреждены линии связи;

1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

В этот день родились: