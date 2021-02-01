Мендель. Фото: УП

https://racurs.ua/n149810-zelenskiy-dal-messedj-miru-mendel-obyasnila-skandalnoe-intervu-prezidenta.html

Ракурс

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, заявила, что его интервью для Axios, которое транслировалось на платформах HBO, стало «месседжем» миру.

По ее словам, после этого интервью Украина начнет влиять на будущее НАТО и международную безопасность. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Как известно, Зеленский в своем скандальном интервью рассказал о своем телефонном разговоре в 2019 году с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, который привел американского лидера к первому импичменту в Конгрессе. Он заявил, что до сих пор «немножко зол» на Трампа. Также штурм Капитолия Зеленский сравнил с революциями в Украине.

Президент добавил, что Украина хочет услышать честный ответ от президента США Джо Байдена, почему наша страна до сих пор не в НАТО. Зеленский заявил, что Украина защищает Европу, и благодарна за все санкции ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что благодаря двум ее публикациям в Твиттере ей удалось остановить инфляцию и укрепить гривну. По ее мнению, сегодня соцсети — это канал коммуникации с миром, а потому они напрямую влияют на политику.