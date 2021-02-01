Мендель. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149810-zelenskyy-dav-mesedj-svitu-mendel-poyasnyla-skandalne-interv-u-prezydenta.html

Ракурс

Юлія Мендель, прес-секретар президента Володимира Зеленського, заявила, що його інтерв’ю для Axios, яке транслювалось на платформах HBO, стало «меседжем» світу.

За її словами, після цього інтерв’ю Україна почне впливати на майбутнє НАТО та міжнародну безпеку. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Зеленський у своєму скандальному інтерв’ю розповів про свою телефонну розмову у 2019 році з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, яка привела американського лідера до першого імпічменту в Конгресі. Він заявив, що досі «трошки злий» на Трампа. Натомість штурм Капітолію Зеленський порівняв з революціями в Україні. Цю подію він вважає потужним ударом по демократії в США.

Також він заявив, що Україна хоче почути чесну відповідь від президента США Джо Байдена, чому Україна досі не у НАТО. Зеленський додав, що Україна захищає Європу і вдячна за всі санкції з боку ЄС та США, але санкції не можуть повернути людські життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що завдяки двом її публікаціям у Твіттері їй вдалося зупинити інфляцію та зміцнити гривню. На її думку, сьогодні соцмережі — це канал комунікації зі світом, а тому вони напряму впливають на політику.