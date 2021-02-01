Зеленський шкодує про ядерне роззброєння України. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n149769-zelenskyy-shkoduie-pro-yaderne-rozzbroiennya-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав зрадою невиконання Будапештського меморандуму.

Зеленський зазначив, що будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, «помножені на нуль», бо країни тепер менше довіряють один одному. Про це він заявив в інтерв’ю Axios, передає прес-служба Офісу президента.

Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. …І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець і необов’язково його виконувати. Тобто у XXI ст. досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї — той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни. Це образлива ситуація. В України було декілька таких ситуацій, — наголосив президент.

При цьому глава держави шкодує про те, що свого часу Україна позбулася ядерної зброї. Якби вона була, то російського вторгненням б не було, «тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом».

Також Зеленський зазначив, що наразі не варто думати про спроби повернути Україні ядерний статус, бо «ми повинні не перетворюватися з людей на звірів». Таким чином президент вкотре наголосив, що воліє дипломатичним шляхом вирішити проблему окупації Криму та частини Донбасу.

З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тис. людей, — все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми, — зазначив він.

Нагадаємо, у грудні 2020 року міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація готується розмістити у Криму ядерну зброю.