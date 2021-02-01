Зеленский сожалеет о ядерном разоружении Украины. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума.

Зеленский отметил, что любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, «умножены на ноль», потому что страны теперь меньше доверяют друг другу. Об этом он заявил в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. … И что бы мы дальше ни подписывали, о чем бы страны ни договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI в. до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия — тот, скажем так, пишет конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций, — подчеркнул президент.

При этом глава государства сожалеет о том, что в свое время Украина избавилась от ядерного вооружения. Если бы она была, то российского вторжения бы не было, «потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром».

Также Зеленский отметил, что пока не стоит думать о попытках вернуть Украине ядерный статус, потому что «мы должны не превращаться из людей в зверей». Таким образом президент в очередной раз подчеркнул, что предпочитает дипломатическим путем решить проблему оккупации Крыма и части Донбасса.

Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тыс. людей, — все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти по мировым законам, должны оставаться людьми, — отметил он.

Напомним, в декабре 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация готовится разместить в Крыму ядерное оружие.