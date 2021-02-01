Середньовічного поета Данте хочуть виправдати у справі, якій понад 700 років

Данте. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n149809-serednovichnogo-poeta-dante-hochut-vypravdaty-u-spravi-yakiy-ponad-700-rokiv.html

Ракурс

Данте Аліг'єрі, автор «Божественної комедії», може бути виправданий у корупційній справі, яка розглядалася понад 700 років тому. Нащадок легендарного поета розпочав кампанію з відновлення репутації середньовічного предка.

Він вимагає анулювання судового вироку, який був винесений нібито з політичних мотивів. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що 1302 року суд Флоренції визнав Данте винним у корупційних махінаціях під час перебування на посаді в міському магістраті та приговорив автора «Божественної комедії» до спалення на багатті. Його нащадки вважають, що у вироку могли бути замішані політичні мотиви ворогуючої з Данте партії.

Так, відомо, що на початку 14-го століття у Флоренції вирувала політична боротьба між «білою» та «чорною» партіями, і суд та вирок Данте, який був одним з лідерів «білих», був винесений, коли «чорні» контролювали міську владу. Відповідно до законодавства Італії, будь-яка судова справа може бути переглянута, якщо знайдені нові докази.

Політичне судилище та вирок у вигляді вигнання і смертної кари для мого предка є несправедливими, але ніколи не скасовувалися, як було з Галілео Галілеєм. А тому, якщо закон це дозволяє, ми будемо добиватися перегляду справи, — заявив нащадок Аліг'єрі.

Відомо, що перегляд справи Данте розпочнеться на конференції в травні, у якій візьмуть участь історики, юристи та Антуін де Габріеллі, нащадок Канте де Габріеллі де Губіо — флорентійського посадовця, який виніс вирок Данте.

Данте Аліг'єрі — видатний італійський поет часів Середньовіччя, письменник і політик, якого називають «Батьком італійської літератури». Першим став писати літературні твори народною (тобто італійською) мовою, а не латиною. Його головний художній твір, поема «Божественна комедія», вважається шедевром світової літератури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі неодноразово порівнювали з епідемією чуми. Італійці вирішили повернутися до винаходу часів Середньовіччя для того, щоб зменшити риск зараження інфекцією. «Винні вікна», які раніше використовували для того, щоб багаті ділилися вином з бідними, тепер будуть використовуватися для торгівлі.