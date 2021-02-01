Средневекового поэта Данте хотят оправдать в деле, которому более 700 лет

Данте. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n149809-srednevekovogo-poeta-dante-hotyat-opravdat-v-dele-kotoromu-bolee-700-let.html

Ракурс

Данте Алигьери, автор «Божественной комедии», может быть оправдан в коррупционном деле, которое рассматривалось более 700 лет назад. Потомок легендарного поэта начал кампанию по восстановлению репутации средневекового предка.

Он требует аннулирования судебного приговора, который был вынесен якобы по политическим мотивам. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что 1302 года суд Флоренции признал Данте виновным в коррупционных махинациях во время работы в городском магистрате и приговорил автора «Божественной комедии» к сожжению на костре. Его потомки считают, что в приговоре могли быть замешаны политические мотивы враждующей с Данте партии.

Так, известно, что в начале 14-го века во Флоренции бурлила политическая борьба между «белой» и «черной» партиями. И суд над Данте, который был одним из лидеров «белых», был проведен тогда, когда «черные» контролировали городскую власть. В соответствии с законодательством Италии, любое судебное дело может быть пересмотрено, если найдены новые доказательства.

Политическое судилище и приговор в виде изгнания и смертной казни для моего предка являются несправедливыми, но никогда не отменялись, как было с Галилео Галилеем. А потому, если закон это позволяет, мы будем добиваться пересмотра дела, — заявил потомок Алигьери.

Известно, что пересмотр дела Данте начнется на конференции в мае, в которой примут участие историки, юристы и Антуин где Габриэлли, потомок Канте где Габриэлли де Губио — флорентийского чиновника, который вынес приговор Данте.

Данте Алигьери — выдающийся итальянский поэт времен Средневековья, писатель и политик, которого называют «отцом итальянской литературы». Первым стал писать литературные произведения на народном (то есть итальянском) языке, а не на латыни. Его главное художественное произведение, поэма «Божественная комедия», считается шедевром мировой литературы.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире неоднократно сравнивали с эпидемией чумы. Итальянцы решили вернуться к изобретению времен Средневековья для того, чтобы уменьшить риск заражения инфекцией. «Винные окна», которые ранее использовали для того, чтобы богатые делились вином с бедными, теперь будут использоваться для торговли.