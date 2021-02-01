Во время аннексии Крыма Зеленский был на съемках в России

Зеленский. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149808-vo-vremya-anneksii-kryma-zelenskiy-byl-na-semkah-v-rossii.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, во время оккупации Крыма снимался в кино на территории страны-агрессора. До этого глава государства заявлял, что не допустил бы оккупации Крыма в 2014 году, и лучше «мы бы все там умерли, но не пустили бы «зеленых человечков».

Но такие заявления расходятся с реальностью. Об этом заявил на своей странице в Facebook народный депутат Гео Лерос.

Когда шла война, Зеленский умирал в России на съемках фильма «8 первых свиданий», — написал Лерос.

Сообщается, что в посте Владимира Зеленского от 6 августа 2014 года, на который ссылается Лерос, сам Зеленский подтверждает, что был на съемках фильма «8 первых свиданий в России», которые завершились в начале июня 2014 года.



Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что если бы возглавлял государство в 2014 году, то не допустил бы оккупации Крыма Россией. Он отметил, что хочет видеть вопрос Крыма в повестке дня переговоров в «нормандском формате», который сейчас переживает период стагнации, и куда президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.