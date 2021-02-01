Під час анексії Криму Зеленський був на зйомках у Росії

Зеленський. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149808-pid-chas-aneksiyi-krymu-zelenskyy-buv-na-zyomkah-u-rosiyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час окупації Криму знімався в кіно на території країни-агресора. До цього глава держави заявляв, що не допустив би окупації Криму у 2014 році, та краще «ми б усі там вмерли, але не пустили б «зелених чоловічків».

Натомість такі заяви розбігаються з реальністю. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Гео Лерос.

Коли йшла війна, Зеленський вмирав в Росії на зйомках фільму «8 перших побачень», — написав Лерос.

Повідомляється, що у пості Володимира Зеленського від 6 серпня 2014 року, на який посилається Лерос, сам Зеленський підтверджує, що був на зйомках фільму «8 перших побачень у Росії», які завершилися на початку червня 2014 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що якби очолював державу в 2014 році, то не допустив би окупації Криму Росією. Він зазначив, що хоче бачити питання Криму на порядку денному переговорів у «нормандському форматі», що зараз переживає період стагнації та до якого президент хотів би долучити нового очільника США Джо Байдена.