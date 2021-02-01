Індіанці. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149807-hodovou-valutou-starodavnih-indianciv-vyyavylysya-namysta-z-cherepashok-foto.html

Ракурс

Намисто з черепашок виявилося головною валютою індіанців протягом 800 років понад 2000 років тому. Дослідники показали, що індіанці народу чумаши не використовували валюту для розрахунків, бо були мисливцями-збирачами.

Але цей народ використовував для торгівлі намиста з черепашок. Про це повідомляє Journal of Anthropological Archaeology.

Професор Лінн Гембл, яка вивчає корінне населення Каліфорнії з кінця 1970-х років, тільки нещодавно змогла підтвердити наявність у корінних американців власної валюти.



На її думку, намиста з черепашок, які використовуються як валюта, повинні бути більш трудомісткими та складними у виготовленні, ніж ті, що застосовуються як прикраси — валютою могли вважатися тільки найкращі вироби. А ось як прикраси використовувалися більші за розміром вироби, які привертають увагу.

Потім дослідниця проаналізувала намиста з черепашок, які понад 40 років вважалися «валютними», а також вироби з інших колекцій, вік яких міг відрізнятися на 800 років. Виявилося, що всі вони схожі та зроблені за однією методикою. Це означає, що більшість виробів, які раніше вважалися просто прикрасами, насправді є валютою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що індіанці мая — однієї з найбільш розвинених культур доколумбової Америки, використовували тютюн у своїх ритуалах. Вчені давно підозрювали, що до складу таких сумішей шамани індіанців могли додавати і інші інгредієнти, для «спілкування з духами». За допомогою сучасних методів міжнародної групи вчених вдалося встановити ще один компонент таких сумішей — Tagetes lucida (чорнобривці золотисті).