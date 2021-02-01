Индейцы. Фото: Istock

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Ракурс

Бусы из ракушек оказались главной валютой индейцев на протяжении 800 лет более 2000 лет назад. Исследователи показали, что индейцы народа чумаши не использовали валюту для расчетов, так как были охотниками-собирателями.

Но этот народ использовал для торговли бусины из ракушек. Об этом сообщает Journal of Anthropological Archaeology.

Профессор Линн Гэмбл, которая изучает коренное население Калифорнии с конца 1970-х годов, только недавно смогла подтвердить наличие у коренных американцев собственной валюты.





По ее мнению, бусины из ракушек, используемые в качестве валюты, должны быть более трудоемкими и сложными в изготовлении, чем те, что применяются для украшения — валютой могли считаться только самые лучшие изделия. А вот в качестве украшения использовались более крупные, привлекающие внимание бусы.

Затем исследовательница проанализировала бусины из ракушек, которые более 40 лет считались «валютными», а также изделия из других коллекций, возраст которых мог отличаться на 800 лет. Оказалось, что все они похожи и сделаны по одной методике. Это значит, что многие из изделий, которые ранее считались просто украшениями, на самом деле являются валютой.

Напомним, ранее мы сообщали, что индейцы мая — одной из наиболее развитых культур доколумбовой Америки, использовали табак в своих ритуалах. Ученые давно подозревали, что в состав таких смесей шаманы индейцев могли добавлять и другие ингредиенты, для «общения с духами». С помощью современных методов международной группе ученых удалось установить еще один компонент таких смесей — Tagetes lucida (бархатцы золотистые).