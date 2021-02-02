Вакцинировать украинцев от коронавируса будут 600 мобильных бригад. Фото:

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Первый этап вакцинации от коронавируса будут осуществлять исключительно мобильные бригады медиков.

Министерство здравоохранения привлечет 572 мобильные бригады, часть из этих бригад уже создана в Украине. Второй этап вакцинации предусматривает, что людям будут вводить вакцину в кабинетах прививок. Всего планируется открытие 4 тыс. 250 таких кабинетов по всей стране. Об этом 12 февраля заявил глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга.

По словам Степанова, план предусматривает пять этапов вакцинации, поскольку существуют различные категории людей, которые относятся к группам риска по профессиональным признакам, медицинским показаниям или по возрасту. Общее количество граждан, входящих в эти категории, составляет 367 тыс. лиц.

На первом этапе будет проводиться вакцинация всех медицинских работников, которые работают в больницах, которые оказывают помощь больным COVID-19 и входят в первую группу риска. Ко второй группе риска относятся работники лабораторных центров, которые проводят тесты на заболевание. Третья группа — работники экстренной медицинской помощи включая водителей «скорых».

В четвертой группе находятся работники спецзаведений — интернатов или домов для лиц пожилого возраста. Также в эту категорию входит персонал таких заведений. К пятой группе относятся военнослужащие, находящихся в зоне проведения операции ООС на Донбассе.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале 2021 года. Записаться на прививку можно будет несколькими способами: зарегистрироваться на сайте, записаться к семейному врачу или же получить приглашение в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи.