Вакцинация по записи — Ляшко анонсировал создание специального сайтаhttps://racurs.ua/n149773-vakcinaciya-po-zapisi-lyashko-anonsiroval-sozdanie-specialnogo-sayta.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для записи на прививку от COVID-19 создадут специальный сайт.
10 февраля у нас уже будет полностью протестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на прививки, — сказал он в интервью «ТСН».
Ляшко уточнил, что параллельно разрабатывается коммуникационная кампания, в которой будут рассказывать детали проведения вакцинации.
По его словам, записаться на прививку можно будет тремя способами:
- зарегистрироваться на сайте;
- записаться к семейному врачу,
- получить приглашение в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи.
Таким образом у людей, у которых нет семейного врача, не будет проблем с записью на прививку.
Напомним, Владимир Зеленский считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.