Вакцина от коронавируса. Фото: epravda

https://racurs.ua/n149773-vakcinaciya-po-zapisi-lyashko-anonsiroval-sozdanie-specialnogo-sayta.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для записи на прививку от COVID-19 создадут специальный сайт.

10 февраля у нас уже будет полностью протестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на прививки, — сказал он в интервью «ТСН».

Ляшко уточнил, что параллельно разрабатывается коммуникационная кампания, в которой будут рассказывать детали проведения вакцинации.

По его словам, записаться на прививку можно будет тремя способами:

зарегистрироваться на сайте;

записаться к семейному врачу,

получить приглашение в телефонном режиме от центра первичной медико-санитарной помощи.

Таким образом у людей, у которых нет семейного врача, не будет проблем с записью на прививку.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.