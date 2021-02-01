Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: epravda

https://racurs.ua/ua/n149773-vakcynaciya-za-zapysom-lyashko-anonsuvav-stvorennya-specialnogo-saytu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що для запису на щеплення від COVID-19 створять спеціальний сайт.

10 лютого у нас уже буде повністю відтестовано у медичних інформаційних системах, які сьогодні стоять в лікарів, модуль імунопрофілактика. І паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на щеплення, — сказав він в інтерв’ю «ТСН».

Ляшко уточнив, що паралельно розробляють комунікаційну кампанію, в якій будуть розповідати деталі проведення вакцинації.

За його словами, записатися на щеплення можна буде трьома способами:

зареєструватися на сайті,

записатися до сімейного лікаря,

отримати запрошення в телефонному режимі від центру первинної медико-санітарної допомоги.

Таким чином у людей, в яких немає сімейного лікаря не буде проблем із записом на щеплення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні має бути безкоштовною.