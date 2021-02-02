Під Києвом троє осіб отруїлися чадним газом

https://racurs.ua/ua/n149824-sim-ya-z-dytynou-zagynula-vnaslidok-otruiennya-chadnym-gazom-na-kyyivschyni.html

Ракурс

Отруєння чадним газом стало причиною смерті трьох осіб у місті Буча Київської області.

Серед них — дитина 2017 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Трагедія сталася 1 лютого в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Зазначається, що причиною інциденту стала несправність системи вентиляції газового котла.

Підрозділи ДСНС не залучалися, — зазначають у рятувальній службі.

Чадний газ утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню, його не можна побачити чи відчути за запахом. Потрапляючи в організм під час дихання, газ з'єднується з гемоглобіном крові, в результаті чого кров втрачає здатність переносити кисень.

Найбільш поширений симптом при отруєнні чадним газом — головний біль. Також отруєння може супроводжуватися запамороченням та втомою, ускладненням дихання, сухим кашлем, нудотою та блювотою.

Тривалий вплив низьких доз чадного газу може призвести до проблем з мисленням та концентрацією, а також до змін у поведінці.

Нагадаємо, на початку січня троє безхатьків отруїлися чадним газом на Харківщині.