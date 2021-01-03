Троє людей загинули на Харківщині

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На Харківщині в селі Спартаси Харківського району в одному з приватних будинків виявили тіла трьох людей (чоловіків 1969 та 1985 років народження та жінки 1975 року народження).

Інцидент стався вчора, 2 січня, у другій половині дня в одному з приватних будинків, повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

За попередніми даними, причиною загибелі людей стало отруєння продуктами горіння, зокрема чадним газом. В одній з кімнат будівлі було виявлено сліди горіння — прогар у дерев’яній підлозі та обвуглені рештки тілогрійки.

Самого горіння і, навіть, диму на той час вже не було, — зазначають у ДСНС.

Загиблі — безхатченки, повідомляє видання Depo з посиланням на прес-службу поліцїі Харківщини.

Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, в березні 2020 року на Львівщині троє дітей отруїлися чадним газом.