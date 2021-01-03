Трое бездомных отравились угарным газом на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n148568-troe-bezdomnyh-otravilis-ugarnym-gazom-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харьковщине в селе Спартасы Харьковского района в одном из частных домов обнаружили тела трех человек (мужчин 1969 и 1985 рождения и женщины 1975 года рождения).
Инцидент произошел вчера, 2 января, во второй половине дня в одном из частных домов, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения, в частности угарным газом. В одной из комнат здания были обнаружены следы горения — прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки.
Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было, — отмечают в ГСЧС.
Погибшие — бездомные, сообщает издание Depo со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Напомним, в марте 2020 году на Львовщине трое детей отравились угарным газом.