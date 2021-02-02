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Ракурс
Под Киевом трое человек отравились угарным газом, фото:

Семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом на Киевщине

2 фев 2021, 11:15
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Отравление угарным газом стало причиной смерти трех человек в городе Буча Киевской области.

Среди них — ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Отмечается, что причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Подразделения ГСЧС не привлекались, — отмечают в спасательной службе.

В городе Буча произошла трагедия, инфографика: ГСЧС

Угарный газ образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода, его нельзя увидеть или почувствовать по запаху. Попадая в организм при дыхании, газ соединяется с гемоглобином крови, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород.

Наиболее распространенный симптом при отравлении угарным газом — головная боль. Также отравление может сопровождаться головокружением и усталостью, затруднением дыхания, сухим кашлем, тошнотой и рвотой.


Длительное воздействие низких доз угарного газа может привести к проблемам с мышлением и концентрацией, а также к изменениям в поведении.

Напомним, в начале января трое бездомных отравились угарным газом на Харьковщине.

Источник: Ракурс


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