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Под Киевом трое человек отравились угарным газом, фото:
Семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом на Киевщинеhttps://racurs.ua/n149824-semya-s-rebenkom-pogibla-v-rezultate-otravleniya-ugarnym-gazom-na-kievschine.htmlРакурс
Отравление угарным газом стало причиной смерти трех человек в городе Буча Киевской области.
Среди них — ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Трагедия произошла 1 февраля в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.
Отмечается, что причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла.
Подразделения ГСЧС не привлекались, — отмечают в спасательной службе.
Угарный газ образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода, его нельзя увидеть или почувствовать по запаху. Попадая в организм при дыхании, газ соединяется с гемоглобином крови, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород.
Наиболее распространенный симптом при отравлении угарным газом — головная боль. Также отравление может сопровождаться головокружением и усталостью, затруднением дыхания, сухим кашлем, тошнотой и рвотой.
Длительное воздействие низких доз угарного газа может привести к проблемам с мышлением и концентрацией, а также к изменениям в поведении.
Напомним, в начале января трое бездомных отравились угарным газом на Харьковщине.
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