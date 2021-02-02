Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Украине, рассказали в Минздраве

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149825-kak-budet-prohodit-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется ориентировочно 15 февраля. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцин.

Известно, что поставка 117 тыс. доз придет от производителя Pfizer. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга сегодня, 2 февраля.

Сообщается, что в течение всего февраля и до конца второго квартала Украина получит еще 2,2 млн из 3,8 млн доз вакцины от коронавируса. Украина также планирует попросить увеличения количества доз вакцин, которые может направить инициатива COVAX, еще на 8 млн.

По словам Степанова, на этой неделе Минздрав заключит другие контракты для обеспечения вакцин до конца 2021 года. Как заявляет глава Минздрава, на данный момент Киев имеет контракт на 1 млн 913 тыс. доз вакцины, однако компании-производителя он не назвал. По предварительным сообщениям, речь идет о препарате от китайской компании Sinovac.

Почему в течение 2021 года? Потому что процесс вакцинации — с одной стороны, мы заинтересованы, чтобы он прошел достаточно быстро. С другой стороны, мы заинтересованы в том, что эта вакцинация полностью состоялась поэтапно согласно утвержденному национальному плану по вакцинации, — сказал Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый этап вакцинации от коронавируса будут осуществлять исключительно мобильные бригады медиков. Министерство здравоохранения привлечет 572 мобильные бригады, часть из этих бригад уже создана в Украине. Второй этап вакцинации предусматривает, что людям будут вводить вакцину в кабинетах прививок. Всего планируется открытие 4 тыс. 250 таких кабинетов по всей стране.