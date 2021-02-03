Зеленський згадав про інформаційну війну у коментарі про закриття каналів Медведчука, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n149884-zelenskyy-zgadav-pro-informaciynu-viynu-u-komentari-pro-zakryttya-kanaliv-medvedchuka.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував своє рішення увести в дію ухвалу РНБО про закриття трьох телеканалів, близьких до нардепа Віктора Медведчука.

Свою позицію президент пояснив у Твіттер англійською мовою.

Санкції — це складне рішення. Україна міцно підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на її шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність — це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності, — написав глава держави.

Прокоментувала закриття телеканалів й прес-секретар президента Юлія Мендель.

На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що РНБО і раніше вводив санкції проти українців, зокрема тих, хто співпрацював з ворогом на окупованих територіях. Сам факт блокування NewsOne, 112 і ZIK вона не вважає наступом на свободу слова, «яка в Україні є безперечною цінністю».

Мендель уточнила, що закриті телеканали забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів і друга точка зору.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію санкцій проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne. Вони передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Після введення санкцій канали поступово почали зникати на кабельному телебаченні.

Телеканали у спільній заяві назвали санкції політичним тиском і розправою. Вони звинуватили владу у придушенні свободи слова.

В Офісі президента заявили, що санкції ввели для протидії фейкам і пропаганді. Міністерство культури теж підтримало блокування «іноземної пропагандистської машини».