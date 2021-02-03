Зеленский вспомнил об информационной войне в комментарии о закрытии каналов Медведчука

https://racurs.ua/n149884-zelenskiy-vspomnil-ob-informacionnoy-voyne-v-kommentarii-o-zakrytii-kanalov-medvedchuka.html

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал свое решение ввести в действие решение СНБО о закрытии трех телеканалов, близких к нардепу Виктору Медведчуку.

Свою позицию президент объяснил в Твиттер на английском языке.

Санкции — это сложное решение. Украина прочно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает Украину на ее пути в ЕС и к евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности, — написал глава государства.

Прокомментировала закрытие телеканалов и пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

На своей странице в Фейсбук она написала, что СНБО и раньше вводил санкции против украинцев, в частности тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированных территориях. Сам факт блокирования NewsOne, 112 и ZIK она не считает наступлением на свободу слова, «которая в Украине является несомненной ценностью».

Мендель уточнила, что закрытые телеканалы забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов и другая точка зрения.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. После введения санкций каналы постепенно начали исчезать на кабельном телевидении.

Телеканалы в совместном заявлении назвали санкции политическим давлением и расправой. Они обвинили власти в подавлении свободы слова.

В Офисе президента заявили, что санкции ввели для противодействия фейкам и пропаганде. Министерство культуры тоже поддержало блокировку «иностранной пропагандистской машины».