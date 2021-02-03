Импичмент Зеленского инициирует ОПЗЖ из-за закрытия каналов Медведчука

https://racurs.ua/n149879-impichment-zelenskogo-iniciiruet-opzj-iz-za-zakrytiya-kanalov-medvedchuka.html

Ракурс

Импичмент Владимира Зеленского из-за санкций против телеканалов пророссийского нардепа Виктора Медведчука инициирует фракция ОПЗЖ.

Об этом 3 февраля во время выступления за трибуной Верховной Рады заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.

Многим диктаторам казалось, что они, подавив свободу слова, будут править вечно. В своих головах они уже рисовали себе второй и третий срок… Увидев свой мизерный рейтинг… Сегодня вы ударили по свободе слова. В ближайшее время мы проведем съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги… Мы инициируем процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, — заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович за трибуной Рады.

Нардеп добавил, что фашизм в Украине получил свой цвет — зеленый. Далее Рабинович перешел на русский язык.

Фашизм не пройдет, а вы все погибнете, ибо вы дьявол, фашистский дьявол, — закричал Рабинович с парламентской трибуны.



Свое выступление он пытался закончить словами песни «Вставай, страна огромная». Депутаты сопровождали спич Рабиновича криками «Ганьба!».

Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.