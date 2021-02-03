Імпічмент Зеленського ініціює ОПЗЖ через закриття каналів Медведчука

https://racurs.ua/ua/n149879-impichment-zelenskogo-iniciuie-opzj-cherez-zakryttya-kanaliv-medvedchuka.html

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Імпічмент Володимира Зеленського через санкції проти телеканалів проросійського нардепа Віктора Медведчука ініціює фракція ОПЗЖ.

Про це 3 лютого під час виступу за трибуною Верховної Ради заявив співголова партії Вадим Рабінович.

Багатьом диктаторам здавалося, що вони, придушивши свободу слова, правитимуть вічно. У своїх головах вони вже малювали собі другий і третій термін… Побачивши свій мізерний рейтинг… Сьогодні ви вдарили по свободі слова. Найближчим часом ми проведемо з’їзд партії, який визначить наші подальші кроки… Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського, — заявив співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабінович за трибуною Ради.

Нардеп додав, що фашизм в Україні отримав свій колір — зелений. Далі Рабінович перейшов на російську мову.

Фашизм не пройде, а ви всі загинете, бо ви диявол, фашистський диявол, — закричав Рабінович з парламентської трибуни.



Свій виступ він намагався закінчити словами пісні «Вставай, страна огромная». Депутати супроводжували спіч Рабіновича вигуками «Ганьба!».

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.