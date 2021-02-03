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Під час акцій протесту у Москві, фото: NewsRu

Рекорд свавілля російської влади — після ув’язнення Навального в Москві відбулися масові затримання та побиття (ВІДЕО)

3 лют 2021, 10:26
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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відреагував на ухвалення московським судом резонансного рішення про тюремне ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального у Москві.

На думку Кулеби, отруєння Навального та подальший судовий вирок щодо нього є «рекордом» свавілля російської влади. Про це міністр заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Твіттер.

«Отруєння, потім ув’язнення Навального — це новий „рекорд“ свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ», — наголосив Кулеба.

На думку міністра, такі дії російської влади свідчать про її небажання поважати права людини та свободи.

Значить Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжнародного співтовариства, — наголосив Кулеба.

У Росії пізно ввечері 2 лютого, після новини про засудження Навального до тюремного ув’язнення, тисячі прихильників опозиціонера вийшли на акції протесту, які почали жорстоко придушуватися силовиками.

Так, за даними порталу «ОВД-Інфо», станом на ранок 3 лютого були затримані понад 1,4 тис. мітингувальників у 10 містах, з них принаймні 1 тис. 145 — у Москві.

У мережі вже з’явилися численні відео побиттям силовиками активістів та журналістів, які нагадують аналогічні інциденти під час масових протестів у Білорусі.


Нагадаємо, Навального 2 лютого засудили до 2,5 років ув’язнення у колонії.


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