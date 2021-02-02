Навальному дали 2,5 роки колонії РФ — деталі

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Олексію Навальному, російському опозиціонеру, оголосили вирок у Москві — Симоновський суд столиці країни-агресора ухвалив рішення, чи змінювати йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше» (політику загрожувало до 3,5 років тюремного ув’язнення).

Симоновський суд Москви скасував умовне засудження Навального у справі «Ів Роше» і призначив йому реальний термін у 3,5 роки колонії загального режиму. Таке рішення винесла суддя Наталія Репнікова. Суддя зарахувала в термін Навального рік, проведений під домашнім арештом під час слідства у справі «Ів Роше», — пише РБК.

Нагадаємо, після повернення в Росію Навального одразу затримали і відправили в СІЗО «Матроська тиша». Його прихильники проводили акції протесту.

20 серпня Навальному стало погано на борту літака, що вилетів з Томська в Москву. Він втратив свідомість, після чого екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Потім Навального відправили на лікування до Німеччини. Берлін заявив, що опозиціонера отруїли речовиною групи «Новичок».

За час відсутності Навального в РФ, Федеральна служба виконання покарань зажадала замінити умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повернувся в Росію 17 січня і був затриманий під час проходження прикордонного контролю.

19 січня вийшов його фільм про «палац Путіна», який до ранку 22 січня набрав понад 80 млн переглядів. 23 січня в Москві та інших містах Росії пройшли велелюдні акції протесту проти затримання Навального, що супроводжувалися сутичками з поліцією і масовими затриманнями.