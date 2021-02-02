Навальный осужден на 2,5 года колонии РФ — детали

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Алексею Навальному, российскому оппозиционеру, огласили приговор в Москве — Симоновский суд столицы страны-агрессора принял решение, менять ли ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше» (политику грозило до 3,5 лет тюремного заключения).

Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Такое решение вынесла судья Наталья Репникова. Судья зачла в срок Навального год, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», — пишет РБК.

Напомним, после возвращения в Россию Навальный был задержан и заключен в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники проводили акции протеста.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Затем Навального отправили на лечение в Германию. Берлин заявил, что оппозиционер был отравлен веществом группы «Новичок».

За время отсутствия Навального в РФ, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан при прохождении пограничного контроля.

19 января вышел его фильм о «дворце Путина», который к утру 22 января набрал уже больше 80 млн просмотров. 23 января в Москве и других городах России прошли многотысячные акции протеста против задержания Навального, сопровождавшиеся столкновениями с сотрудниками полиции и массовыми задержаниями.