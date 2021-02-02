Пожар в «Эпицентре» Первомайска потушили, последствия показали с неба

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Ракурс

Пожар в «Эпицентре» Первомайска Николаевской области произошел в результате поджога, который совершил 37-летний мужчина. Согласно предварительным данным полиции, задержанный пришел в торговый центр с ножом и топором и начал разливать на ковер воспламеняющиеся жидкости.

В 18.30 пожар в здании ТЦ «Эпицентр» в Первомайске ликвидирован. К тушению привлекался 191 пожарник и 35 единиц техники, — сообщили в ГСЧС.

Злоумышленника пытался остановить один из охранников заведения, однако получил удар топором. После поджога помещения, злоумышленник бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали преступника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором… Сейчас задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции, — информирует Нацполиция Николаевской области.

Правоохранители добавили, что у задержанного зафиксированы визуальные признаки сильного алкогольного опьянения.

Напомним, первомайскому поджигателю грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Действия поджигателя квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.