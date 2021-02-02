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Пожежу в “Епіцентрі” Первомайська загасили, наслідки показали з неба

Пожежу в «Епіцентрі» Первомайська загасили, наслідки показали з неба (ВІДЕО)

2 лют 2021, 18:59
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Пожежа в «Епіцентрі» Первомайська Миколаївської області сталася внаслідок підпалу, який скоїв 37-річний чоловік. За попередніми даними поліції, затриманий прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою і почав розливати на килим займисті рідини.

О 18.30 пожежу в будівлі ТЦ «Епіцентр» у Первомайську ліквідовано. До гасіння залучався 191 вогнеборець та 35 одиниць техніки, — повідомили у ДСНС.

Зловмисника намагався зупинити один із охоронців закладу, проте отримав удар сокирою. Підпаливши приміщення, зловмисник кинувся тікати.

Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою… Наразі злочинець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції, — інформує Нацполіція Миколаївської області.


Правоохоронці додали, що у затриманого зафіксовано візуальні ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, первомайському палію загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Дії палія кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


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