США посилюють свою участь у вирішенні конфлікту в Україні — Берлін

https://racurs.ua/ua/n149861-ssha-posyluut-svou-uchast-u-vyrishenni-konfliktu-v-ukrayini-berlin.html

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США хочуть посилити свою участь у вирішенні конфлікту в Україні, а адміністрація президента Джо Байдена демонструє, що Вашингтон активніше залучатиметься до зусиль щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, аніж за президентства Дональда Трампа.

Таку думку висловив 2 лютого очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час онлайн-конференції «Європа-2021», яку організували видання Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel і WirtschaftsWoche, передають УНН.

За словами головного дипломата Німеччини, адміністрація Трампа «не мала особливого інтересу до врегулювання конфлікту» в Україні.

Той факт, що під час телефонної розмови з президентом (РФ — ред.) Путіним Джо Байден підняв тему України, вже вказує на те…, що США там діятимуть активніше, ніж раніше… Більший американський внесок допоможе нам і французам, як посередникам в конфлікті, поступово реалізувати вже погоджені речі, — переконаний Маас.



Маас заявив, що Берлін обговорить з Вашингтоном роль Москви, зокрема, в Сирії і Лівії, та ситуацію навколо Навального. Водночас очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини наголосив на готовності «шукати рішення за допомогою діалогу».

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія і США мають серйозні розбіжності в позиціях щодо українського питання, але «сторони готові до діалогу».