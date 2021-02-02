США готові зняти санкції з Nord Stream 2 — ЗМІ повідомили умови

https://racurs.ua/ua/n149845-ssha-gotovi-znyaty-sankciyi-z-pivnichnogo-potoku-2-zmi-povidomyly-umovy.html

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Санкції з російського проекту Nord Stream 2 («Північний потік-2») можуть зняти Сполучені Штати.

Адміністрація президента США Джо Байдена поки не говорить про якусь конкретику, але вказала, що очікує пакетну пропозицію від Євросоюзу і особливо від Німеччини, щоб обговорити її, повідомила газета Handelsblatt з посиланням на джерела в Білому домі.

Німці повинні викласти на стіл пакетну пропозицію, в іншому випадку їм не вирішити проблеми з «Північним потоком-2», — заявив один з чиновників США.

На думку Вашингтона, заново слід обумовити і питання транзиту російського газу через газопровідну систему в Україні.

Як повідомляє газета, інтерес у Вашингтона викликає, зокрема, пропозиція про ув’язку будівництва «Північного потоку — 2» з механізмом, який дозволить заблокувати його, якщо Москва спробує чинити тиск на Україну, скоротивши обсяг поставок газу.

США заявляють, що новий газогон посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні.

Міністр фінансів та віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що суперечливий трубопровід по дну Балтійського моря буде завершений. Про це він повідомляє Finanzen.

Європейські держави спільно заявили, що вони дотримуються думки, що це європейська справа, і що вони не хочуть, щоб інші втручалися. А там побачимо, — сказав Шольц на конференції «Європа-2021».

Напередодні держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що вважає санкції Євросоюзу проти РФ недостатніми, і закликав згорнути «Північний потік-2».



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проекту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.

У січні 2021 року американці поширили санкції на російське судно «Фортуна», котре призначене для укладання труб на дні моря і задіяне в спорудженні газогону, та компанію КВИ-РУС, яка ним володіє.