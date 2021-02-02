США готовы снять санкции с «Северного потока-2»

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Санкции с российского проекта Nord Stream 2 («Северный поток-2») могут снять Соединенные Штаты.

Администрация президента США Джо Байдена пока не говорит о какой-то конкретике, но указала, что ожидает пакетное предложение от Евросоюза и особенно от Германии, чтобы обсудить его, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.

Немцы должны выложить на стол пакетное предложение, в противном случае им не решить проблемы с «Северным потоком-2», — заявил один из чиновников США.

По мнению Вашингтона, заново следует оговорить и вопрос транзита российского газа через газовую систему в Украине.

Как сообщает газета, интерес у Вашингтона вызывает, в частности, предложение об увязке строительства «Северного потока-2» с механизмом, который позволит заблокировать его, если Москва попытается оказывать давление на Украину, сократив объем поставок газа.

США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и нанесет вред Украине.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что противоречивый трубопровод по дну Балтийского моря будет завершен. Об этом он сообщила Finanzen.

Европейские государства совместно заявили, что они придерживаются мнения, что это дело Европы, и они не хотят, чтобы другие вмешивались. А там посмотрим, — сказал Шольц на конференции «Европа-2021».

Накануне госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что считает санкции Евросоюза против РФ недостаточными, и призвал свернуть «Северный поток-2».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

В январе 2021 года американцы распространили санкции на российское судно «Фортуна», которое предназначено для укладки труб на дне моря и задействовано в строительстве газопровода, и компании КВИ-РУС, которая им владеет.