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Ракурс
Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien

Река Сена вышла из берегов и затопила часть Парижа (ФОТО, ВИДЕО)

2 фев 2021, 15:01
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Река Сена вышла из берегов в Париже, столице Франции, и затопила часть города. Причиной наводнения стали продолжительные дожди.

Сейчас затоплены набережные у берегов Сены — участок на правом берегу Анри IV-Тюильри, Лебединый остров и маршрут Жоржа-Помпиду между бор-Хакейма и Пон-де-Гарильяно. Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что из-за значительного повышения уровня воды власти убрали с набережных передвижные кафе, а также мусорные баки. Жителям французской столицы, проживающим на баржах, посоветовали переставить свои транспортные средства в безопасное место.

Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien
Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien

Известно, что 1 февраля уровень воды в Сене поднялся до почти четырех метров. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей. Эксперты предупредили, что пик наводнения все еще не пройден, и повысили уровень опасности до «желтого» — максимального.

Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien
Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien
Отметим, что последний раз наводнение наблюдалось в январе 2018 года. Тогда река Сена в Париже вышла из берегов после проливных дождей и затопила набережные. Уровень воды поднялся до отметки в 5,84 метра — это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра. Тогда в Париже и окрестностях распорядились эвакуировать 1 тыс. 500 человек. Примерно столько же домов оставались без электричества. Несколько выставок в парижских музеях были закрыты.


Как известно, исторический рекорд уровня воды в Сене был зафиксирован в 1910 году. Тогда вода поднялась на 8,62 м.

Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien

Наводнение в Париже. Фото: Le Parisien
Напомним, ранее мы сообщали, что наводнение в Венеции привело к затоплению значительной части исторического центра города. За последние 20 лет в июне такое явление здесь случалось только дважды. Необычно высокий прилив объясняется штормом в Атлантическом океане, который принес в город проливные дожди.

Источник: Ракурс


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