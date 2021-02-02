Затоплення Парижа. Фото: La Parisien

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Річка Сена вийшла з берегів у Парижі, столиці Франції, та затопила частину міста. Причиною паводку стали тривалі дощі.

Наразі затоплені набережні біля берегів Сени — ділянка на правому березі Анрі IV-Тюїльрі, Лебединий острів і маршрут Жоржа-Помпіду між бір-Хакеймом і Пон-де-Гарільяно. Про це повідомляє Le Parisien.





Повідомляється, що через значне підвищення рівня води влада в місті прибрала з набережних пересувні кафе, а також сміттєві баки. Жителям французької столиці, які проживають на баржах, порадили переставити свої транспортні засоби в безпечне місце.







Відомо, що 1 лютого рівень води в Сені піднявся до майже чотирьох метрів. Очікується, що ця тенденція збережеться і в наступні дні в залежності від дощів. Експерти попередили, що пік паводку все ще не пройдений, і підвищили рівень небезпеки у зв’язку з повенями до «жовтого» — максимального.





Зауважимо, що останній раз паводок спостерігався у січні 2018 року. Тоді річка Сена в Парижі вийшла з берегів після проливних дощів і затопила набережні. Рівень води піднявся до позначки в 5,84 метра — це перевищує нормальний рівень Сени більш ніж на чотири метри. Тоді у Парижі та околицях розпорядилися евакуювати 1 тис. 500 осіб. Приблизно стільки ж будинків залишалися без електрики. Кілька виставок в паризьких музеях були закриті.





Як відомо, історичний рекорд рівня води в Сені був зафіксований в 1910 році. Тоді вода піднялася на 8,62 м.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паводок у Венеції призвів до затоплення великої частини історичного центру міста. За останні 20 років у червні таке явище тут траплялося тільки двічі. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс в місто проливні дощі.