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Наразі затоплені набережні біля берегів Сени — ділянка на правому березі Анрі IV-Тюїльрі, Лебединий острів і маршрут Жоржа-Помпіду між бір-Хакеймом і Пон-де-Гарільяно. Про це
повідомляє Le Parisien.
Повідомляється, що через значне підвищення рівня води влада в місті прибрала з набережних пересувні кафе, а також сміттєві баки. Жителям французької столиці, які проживають
на баржах, порадили переставити свої транспортні засоби в безпечне місце.
Зауважимо, що останній раз паводок спостерігався у січні 2018 року. Тоді річка Сена в Парижі вийшла з берегів після проливних дощів і затопила набережні. Рівень води
піднявся до позначки в 5,84 метра — це перевищує нормальний рівень Сени більш ніж на чотири метри. Тоді у Парижі та околицях розпорядилися евакуювати 1 тис. 500
осіб. Приблизно стільки ж будинків залишалися без електрики. Кілька виставок в паризьких музеях були закриті.
Як відомо, історичний рекорд рівня води в Сені був зафіксований в 1910 році. Тоді вода піднялася на 8,62 м.
Затоплення Парижа. Фото: La Parisien
Річка Сена вийшла з берегів та затопила частину Парижа (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149844-richka-sena-vyyshla-z-beregiv-ta-zatopyla-chastynu-paryja-foto-video.htmlРакурс
Річка Сена вийшла з берегів у Парижі, столиці Франції, та затопила частину міста. Причиною паводку стали тривалі дощі.
Наразі затоплені набережні біля берегів Сени — ділянка на правому березі Анрі IV-Тюїльрі, Лебединий острів і маршрут Жоржа-Помпіду між бір-Хакеймом і Пон-де-Гарільяно. Про це
повідомляє Le Parisien.
Повідомляється, що через значне підвищення рівня води влада в місті прибрала з набережних пересувні кафе, а також сміттєві баки. Жителям французької столиці, які проживають
на баржах, порадили переставити свої транспортні засоби в безпечне місце.
Відомо, що 1 лютого рівень води в Сені піднявся до майже чотирьох метрів. Очікується, що ця тенденція збережеться і в наступні дні в залежності від дощів. Експерти попередили, що пік паводку все ще не пройдений, і підвищили рівень небезпеки у зв’язку з повенями до «жовтого» — максимального.
Зауважимо, що останній раз паводок спостерігався у січні 2018 року. Тоді річка Сена в Парижі вийшла з берегів після проливних дощів і затопила набережні. Рівень води
піднявся до позначки в 5,84 метра — це перевищує нормальний рівень Сени більш ніж на чотири метри. Тоді у Парижі та околицях розпорядилися евакуювати 1 тис. 500
осіб. Приблизно стільки ж будинків залишалися без електрики. Кілька виставок в паризьких музеях були закриті.
Як відомо, історичний рекорд рівня води в Сені був зафіксований в 1910 році. Тоді вода піднялася на 8,62 м.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паводок у Венеції призвів до затоплення великої частини історичного центру міста. За останні 20 років у червні таке явище тут траплялося тільки двічі. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс в місто проливні дощі.
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