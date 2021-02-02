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Ракурс
Робот-пес Boston Dynamics навчився збирати сміття. Скріншот з YouTube

Boston Dynamics навчила робопса малювати крейдою та збирати сміття (ВІДЕО)

2 лют 2021, 14:55
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Компанія Boston Dynamics, яка займається виробництвом роботів, опублікувала відео нових вмінь цих машин.

Популярний робот-собака Spot навчився малювати крейдою, садити квіти, копати землю, стрибати зі скакалкою та збирати сміття. Новий інтерфейс дозволить управляти роботом віддалено, за допомогою планшета. Ролик опублікували в YouTube-каналі компанії.

На кадрах видно, як робот-пес піднімає річ, яка лежить у снігу або на підлозі кімнати й кладе її в ємність, розташовану на його спині. Також робот скаче зі скакалкою, яку тримають інші два роботи. Крім того, «Спот» навчився висаджувати рослини.


Нагадаємо, робот-пес «Спот» відомої американської компанії Boston Dynamics служитиме в поліції Нью-Йорка — правоохоронці залучатимуть його до порятунку життя, захисту людей та офіцерів.

Джерело: Ракурс


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