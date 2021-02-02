Робот-пес Boston Dynamics научился собирать мусор. Скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n149843-boston-dynamics-nauchila-robopsa-risovat-melom-i-sobirat-musor-video.html

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Компания Boston Dynamics, которая занимается производством роботов, опубликовала видео новых умений этих машин.

Популярный робот-собака Spot научился рисовать мелом, сажать цветы, копать землю, прыгать со скакалкой и собирать мусор. Новый интерфейс позволит управлять роботом удаленно, с помощью планшета. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.

На кадрах видно, как робот-пес поднимает вещь, которая лежит в снегу или на полу комнаты и кладет ее в емкость, расположенную на его спине. Также робот скачет со скакалкой, которую держат другие два робота. Кроме того, «Спот» научился высаживать растения.

Напомним, робот-пес «Спот» известной американской компании Boston Dynamics будет служить в полиции Нью-Йорка — правоохранители будут привлекать его к спасению жизни, защите людей и офицеров.