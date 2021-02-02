Пенсии в феврале украинцы начнут получать спустя несколько дней, фото: «24 канал»

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Выплата пенсий февраля в Украине начнется спустя несколько дней — 4 февраля.

Она будет проводиться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Всего на выплату пенсий за февраль направлены 0,7 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что по результатам проведенных в 2020 году перерасчетов пенсий возросло количество таких категорий пенсионеров:

получателей пенсий размером от 2 тыс. 1 грн до 3 тыс. грн — с 34,2% до 21,2%;

получателей пенсий размером от 3 тыс. 1 грн до 4 тыс. грн — с 12,4% до 19,1%;

получателей пенсий размером от 4 тыс. 1 грн до 5 тыс. грн (на 1,8%);

получателей пенсий размером от 5 тыс. 1 грн до 10 тыс. грн (на 2,3%);

получателей пенсий размером более 10 тыс. грн (на 0,7%).

Напомним, в Украине с 1 января повысили пенсионный возраст.