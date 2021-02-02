На Николаевщине горит «Эпицентр». Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в торговом центре «Эпицентр» вспыхнул 2 февраля в городе Первомайск Николаевской области.

Горит здание, расположенное на улице Федора Достоевского. Спасатели получили сообщение о пожаре в 12.57. На месте происшествия работают два отделения 23 государственной пожарной-спасательной части и местная пожарная охрана «Подгороднее». На тушение пожара привлекли и другие спасательные подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно известно, что площадь пожара составляет 800 кв. м. Персонал и посетителей заведения эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причину пожара в ГСЧС и полиции пока не называли. Между тем Telegram-канал «Украина сейчас» пишет, что может существовать версия о том, что на товар в магазине бросили несколько коктейлей Молотова. Эта теория пока не опровергнута и не подтверждена.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время». В результате пожара погибли 16 человек.