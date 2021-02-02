На Миколаївщині горить «Епіцентр». Фото: ДСНС, «Никвести»

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Пожежа у торговельному центрі «Епіцентр» спалахнула 2 лютого в місті Первомайськ Миколаївської області.

Горить будівля, що розташована на вулиці Федора Достоєвського. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 12.57. На місці надзвичайної події працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє". На гасіння пожежі залучили й інші рятувальні підрозділи. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попередньо відомо, що площа пожежі становить 800 кв. м. Персонал та відвідувачів закладу евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Причину пожежі в ДСНС та поліції поки не називали. Тим часом Telegram-канал «Украина сейчас» пише, що може існувати версія про те, що на товар у магазині кинули кілька коктейлів Молотова. Ця теорія поки не спростована та не підтверджена.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час». Внаслідок пожежі загинули 16 осіб.