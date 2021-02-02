В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине, согласно данным официальной статистики, идет на спад, однако расслабляться не нужно.

Об этом авторитетный украинский врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Медик подчеркивает, что такая ситуация является закономерной и наблюдается в «хвосте» сезонных эпидемий.

Голубовская также подчеркивает, что заметное снижение новых случаев не касается «тяжелых» больных в отделениях интенсивной терапии.

Здесь больных очень много и больные тяжелые, причем возраст самых тяжелых помолодел — 60−75 лет, — отметила Голубовская.



«Что это значит, узнаем позже, — добавила она. — Если нас не постигнет какая-то неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения».

Напомним, по результатам прошлых суток, 1 февраля, в Украине зафиксировано значительное превышение количества лиц, одолевших коронавирусную болезнь COVID-19, над количеством новых случаев этого заболевания.