Обязательное страхование и требования к операторам беспилотников предварительно одобрили в Раде

Дрон. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149839-obyazatelnoe-strahovanie-i-trebovaniya-k-operatoram-bespilotnikov-predvaritelno-odobrili-v-rade.html

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Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации».

Проект зарегистрирован под номером № 3716. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Сообщается, что законопроектом предлагается внесение изменений в Воздушный кодекс Украины в части выделения требований к беспилотным воздушных судов, их эксплуатации и дистанционных пилотов.

Сейчас нормы Воздушного кодекса предусматривают, что все БПС, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда в реестре. Беспилотники, вес которых составляет менее 20 кг, а сферой использования являются развлечения и спортивная деятельность, должны учитываться в федерациях. Фактически федерации не взяли на себя функцию такого регулирования.

Документ предлагает предоставить полномочия Государственной авиационной службе разрабатывать авиационные правила, в которых будут устанавливать, какие типы БПС, должны иметь сертификат и подлежат регистрации, а какие — должны лишь «отметиться».

Также законопроектом предлагается:

дать четкое современное определение понятиям «беспилотный авиационная система», «беспилотное воздушное судно», «дистанционный пилот»;

обеспечить необходимый уровень безопасности авиации, в том числе эксплуатантами беспилотных воздушных судов;

установить необязательность получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования БПС;

сформировать основы для создания упрощенной системы учета БПС, не требующие получения сертификата, и их эксплуатантов;

установить отдельные требования к подготовке и компетенции дистанционного пилота;

дополнить перечень видов обязательного авиационного страхования требованием к эксплуатанту беспилотного воздушного судна страховать ответственность за вред, причиненный третьим лицам (вступление в силу с 1 января 2022 года).

Напомним, ранее мы сообщали, что полет беспилотника над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области засекли Служба безопасности Украины и Нацгвардия. Оказалось, что дрон над станцией запустили киевские блоггеры, которые якобы снимают развлекательный контент.

Профильные специалисты объяснили нарушителям, что такие действия представляют опасность для объекта критической инфраструктуры и нарушают временный порядок использования воздушного пространства Украины, установленный Госавиаслужбой. В ведомстве обращают внимание, что несанкционированные фото- и видеосъемка над техногенно уязвимыми объектами запрещены законодательством и влекут за собой административную или уголовную ответственность.