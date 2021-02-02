Луцкий террорист Максим Кривош зовет в суд президента Зеленского. Фото:

https://racurs.ua/n149838-terrorist-krivosh-ne-priznaet-viny-v-zahvate-marshrutki-v-lucke-i-vyzyvaet-v-sud-zelenskogo.html

Ракурс

Первое судебное заседание по делу о захвате автобуса с заложниками в центре Луцка состоялось во вторник, 2 февраля.

Подозреваемый Максим Кривош на заседании Луцкого горрайонного суда не признал свою вину. Во время заседания подозреваемый подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с ним 21 июля 2020 года. Также он требует вызвать в качестве свидетеля в суд и президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Общественное».

Отмечалось, что сегодня истекает срок досудебного расследования по делу. Следователи просили суд продлить его срок, поскольку не всех свидетелей уголовного производства успели опросить.

Первое судебное заседание длилось почти полтора часа. Кривошу, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как известно, в конце ноября 2020 года Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу в результате которой признали Кривоша вменяемым.

Напомним, 21 июля вооруженный мужчина захватил заложников и забаррикадировался в рейсовом автобусе «Эталон» на центральной площади Луцка. Злоумышленник стрелял в сторону правоохранителей и швырнул гранату. В ходе переговоров он представился Максимом Плохим, который является автором книги «Философия преступника». Впоследствии выяснилось, что он — уроженец России и рецидивист Максим Кривош.

Террорист заставил президента Владимира Зеленского пойти ему на уступки — глава государства обнародовал видеозапись с призывом смотреть фильм «Земляне» 2005 года. После этого Кривош выпустил из автобуса заложников и сдался правоохранителям.