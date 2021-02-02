Луцький терорист Максим Кривош кличе в суд президента Зеленського. Фото: Суспільне

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Ракурс

Перше судове засідання у справі про захоплення автобуса з заручниками у центрі Луцька відбулося у вівторок, 2 лютого.

Підозрюваний Максим Кривош на засіданні Луцького міськрайонного суду не визнав свою провину. Під час засідання підозрюваний подав клопотання до сторони обвинувачення, аби до справи долучили допит як свідка генерала Нацполіції Євгена Коваля, який вів перемовини з ним 21 липня 2020 року. Також він вимагає викликати як свідка в суд і президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Суспільне».

Наголошувалося, що сьогодні закінчується термін досудового розслідування по справі. Слідчі просили суд продовжити його строк, оскільки не всіх свідків кримінального провадження встигли опитати.

Перше судове засідання тривало майже півтори години. Кривошу, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, суд продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб.

Як відомо, наприкінці листопада 2020 року Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.

Нагадаємо, 21 липня озброєний чоловік захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі «Еталон» на центральній площі Луцька. Зловмисник стріляв у бік правоохоронців та жбурнув гранату. У ході переговорів він представився Максимом Плохим, який є автором книги «Філософія злочинця». Згодом з’ясувалося, що він — уродженець Росії й рецидивіст Максим Кривош.

Терорист змусив президента Володимира Зеленського піти йому на поступки — глава держави оприлюднив відеозапис із закликом дивитися фільм «Земляни» 2005 року. Після цього Кривош випустив з автобуса заручників та здався правоохоронцям.