Публічно щепити Зеленського і Шмигаля дозволять зміни до плану вакцинації від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n149837-publichno-schepyty-zelenskogo-i-shmygalya-dozvolyat-zminy-do-planu-vakcynaciyi-vid-covid-19.html

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Володимир Зеленський та Денис Шмигаль готові публічно зробити щеплення від коронавірусу, аби показати важливість щеплення. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що для цього доведеться змінити національний план вакцинації від COVID-19.

У такому випадку президент та керівництво країни одними з перших отримають вакцину, — повідомив 2 лютого міністр в ефірі «1+1».

Степанов розповів, що Зеленський готовий своїм прикладом показати важливість щеплення.

Це допоможе збільшити відсоток людей, які готові вакцинуватися. Наразі план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, аби збільшити довіру до вакцинації, — сказав міністр.

Сьогодні на брифінгу в МОЗ Степанов ще раз підтвердив, що вакцинація в Україні стартує в середині лютого. Вона буде безкоштовною, але зробити щеплення готові поки тільки 43% українців.

Опитування «Рейтингу» засвідчило, що 39% українців готові до щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках.

У затвердженому раніше плані вакцинації є п’ять етапів.