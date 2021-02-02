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Публично привить Зеленского и Шмыгаля предусмотрят изменения в план вакцинации от COVID-19

Публично привить Зеленского и Шмыгаля предусмотрят изменения в план вакцинации от COVID-19 — Степанов

2 фев 2021, 13:40
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Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль готовы публично сделать прививку от коронавируса, чтобы показать важность вакцинации. Министр здравоохранения Максим Степанов предположил, что для этого придется изменить национальный план вакцинации от COVID-19.

В таком случае президент и руководство страны одними из первых получат вакцину, — сообщил 2 февраля министр в эфире «1+1».

Степанов рассказал, что Зеленский готов своим примером показать важность прививки.

Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться. Сейчас план не предусматривает прививки для органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации, — сказал министр.

Сегодня на брифинге в Минздраве Степанов еще раз подтвердил, что вакцинация в Украине стартует в середине февраля. Она будет бесплатной, но сделать прививку готовы пока только 43% украинцев. Опрос «Рейтинга» показал, что 39% граждан готовы к прививке от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках.


В утвержденном ранее плане вакцинации пять этапов.

  1. Вакцинация людей с критическим риском инфицирования.
  2. Вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования.
  3. Вакцинация тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства.
  4. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования.
  5. Прививание граждан, которые не входят в число приоритетных групп.


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