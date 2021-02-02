Квартал красных фонарей уберут из центра Амстердама

Из центра Амстердама уберут квартал красных фонарей, фото:

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Ракурс

В Амстердаме уберут из центра города Квартал красных фонарей — район города, в котором процветают различные виды секс-индустрии.

Соответствующее решение согласовала власти города в рамках «туристического перезагрузки», призванного изменить тип туристов, которых привлекает Амстердам, сообщает издание The Guardian.

Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей. Туристы могут насладиться красотой и свободой города, но не любой ценой, — заявил представитель лейбористской партии Деннис Буткан.

Мэр города Фемке Халсема также заявила, что окна публичных домов должны быть закрыты, поскольку женщины, работающие там, привлекают слишком много внимания туристов.

Сейчас Квартал красных фонарей расположен в центре города, возле центрального вокзала. Теперь его работникам предлагают переехать в специально построенный центр в другом районе Амстердама, в место, которое пока не определено.

Противники такого решения утверждают, что такое решение приведет к уменьшению количества клиентов, часть из которых не будет знать, где теперь искать секс-работниц. Лоббистская группа Red Light United, реагируя на эту инициативу, опросила 170 секс-работниц, из них 90% заявили, что хотят продолжать работать в обычном районе.