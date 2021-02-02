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Первую зиму эпидемии коронавируса в Украине он проводит отдельно от партнерши. Несмотря на это, он отлично спал, но его подружка так и не смогла заснуть,
хотя смотрители сурков на это надеялись.
Тимка. Фото: BBC
Раннюю весну предсказал сурок Тимка на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n149834-rannuu-vesnu-predskazal-surok-timka-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
Погода в феврале будет умеренно теплой, а количество осадков снизится. По прогнозу сурка Тимки украинцам стоит ожидать раннюю весну.
Так, сегодня, 2 февраля, в селе Гайдары на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина проснулся четырехлетний сурок Тимка III и рассказал о метеорологической обстановке. Об этом сообщает «Суспільне».
Первую зиму эпидемии коронавируса в Украине он проводит отдельно от партнерши. Несмотря на это, он отлично спал, но его подружка так и не смогла заснуть,
хотя смотрители сурков на это надеялись.
По прогнозу Тимки, следующая зима будет бесснежной — трижды животное выбирало баночку без снега. Не подкупил прорицателя и набор сладостей — морковь и яблоки. Чтобы проверить точность прогноза, его положили у баночки с надписью «снег». Отметим, что Тимка стал первым сурком в мире, который в этом году прогнозирует будущую весну. Проверить его синоптические прогнозы предлагают уже завтра.
Говорят, что если 2 февраля появится хоть один солнечный лучик, зима не затянется. После проделанной «работы» Тимка пойдет досматривать сны. А высунуть нос из норы он решит не ранее конца февраля, чтобы проверить, стало ли теплее.
В то же время по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в Украине в феврале предполагается на уровне от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 25−58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73−110 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, ранее мы сообщали, что День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Однако традиции этого праздника встречаются в культурах разных европейских стран, в том числе и в Украине. В этот день люди составляют прогноз погоды по поведению сурка, и пытаются догадаться, когда придет весна. Эта традиция зародилась более 130 лет назад.
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